«Русский хакер» рассказал о жизни в постоянном страхе

Хакеры страдают от хронической усталости, эмоционального выгорания и необходимости соблюдать жесткие дедлайны. Кроме того, они испытывают проблемы из-за того, что живут в постоянном страхе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал «русский хакер», который участвует сразу в нескольких хакерских группах.

Работа хакеров включает все главные атрибуты трудовой деятельности обычного человека. По словам собеседника «Ленты.ру», в разные годы сотрудничавшего сразу с несколькими ведущими группировками даркнета, противозаконная деятельность приносит не только финансовую выгоду, но и неочевидные проблемы в повседневной жизни.

«Это работа, которая отнимает очень много времени. Хроническая усталость, выгорание, дедлайны — все эти слова из жизни обычных офисных работников актуальны и для разработчиков вредоносного ПО», — сказал «русский хакер».

Он отметил, что спит не больше 4-5 часов в день на протяжении многих лет. Свою роль в этом играют не только нагрузки, но и необходимость проводить дневное время с членами семьи и при этом не вызывать у них подозрений.

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«Ты все время боишься, — признался киберпреступник. — Ты просыпаешься в страхе, ты ложишься спать в страхе, ты прячешься за маской и капюшоном в магазине, ты скрываешься даже от своей жены или девушки».

Отметив негативные стороны жизни вне закона, хакер оговорился, что высокий заработок примиряет с отсутствием сна и завышенными требованиями работодателей. Этот фактор зачастую оказывается сильнее желания сменить род деятельности.

«Я уже заработал на всю оставшуюся жизнь. Не миллионы, но хватит, чтобы спокойно жить и никогда не работать. Но как бросить работу, которая приносит такой заработок в стране, где тебя не сказать, что сильно ищут?», — задается вопросом разработчик вредоносного ПО.

Ранее о проблемах со сном говорил хакер из влиятельной группировки LockBit. По его словам, он хотел бы прожить жизнь иначе и никогда не начинать карьеру киберпреступника, которая вынуждает его лгать своим родственникам. Он также добавил, что счастье — не в деньгах.