Крупную российскую госкомпанию атаковали иностранные хакеры

Хакеры из иностранной группировки предпринимали попытки атаковать «Росгеологию». Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании Group-IB, чьи разработки защищают инфраструктуру крупной госкомпании от внешних угроз. Инцидент произошел еще в марте 2021 года.

Специалисты Group-IB рассказали, что «Росгеология» стала целью киберпреступной группировки весной. В марте, на фоне распространившихся по всему миру атак, эксплуатирующих уязвимость в почтовых серверах Microsoft Exchange Server, аналитики Group-IB зафиксировали подозрительную активность внутри периметра безопасности российской компании.

Неизвестные взломщики проникли на почтовый сервер «Росгеологии» и попытались запустить вредоносную программу. Эти действия были замечены аналитиками по информационной безопасности, после чего госкомпания локализовала и устранила угрозу.

«Появление новых киберугроз и широкое распространение вредоносного программного обеспечения ставят перед нами новые задачи в области кибербезопасности, — прокомментировал инцидент директор департамента информационной безопасности «Росгеологии» Станислав Игнатов. — Стабильная и беспрерывная работа холдинга зависит от надежности в том числе цифровых рубежей».

В Group-IB отмечают, что похожая тактика использовалась весной сразу несколькими иностранными хакерскими сообществами. Сначала это была APT-группа Hafnium, затем ее примеру последовали LuckyMouse, Tick и IronTiger. Эксперты по информационной безопасности считают, что одна из этих группировок может быть причастна и к атаке на «Росгеологию».

«Борьба с современными целевыми атаками требует комплексного подхода, включающего анализ сетевого трафика, поведения злоумышленников и вредоносного ПО, защиту электронной почты, автоматизацию процессов реагирования и проактивного поиска угроз», — заключил руководитель департамента сетевой безопасности Group-IB Никита Кислицин.

Тем временем «русский хакер», сотрудничавший с известной группировкой REvil подтвердил «Ленте.ру», что киберпреступники вернулись к активной деятельности после двухмесячного перерыва. Главной причиной их ухода в тень он назвал политические мотивы. Эта информация опровергает заявления самих членов REvil, которые объяснили кратковременный простой мерами предосторожности после пропажи одного из членов сообщества.