«Русский хакер» оценил перемены в расстановке сил в даркнете

Русскоязычный киберпреступник, сотрудничавший с ведущими хакерскими группировками, в интервью «Ленте.ру» оценил последние перемены в расстановке сил в даркнете. По его словам, вернувшееся на рынок сообщество REvil пропадало из-за опасений быть разоблаченным.

«Русский хакер» не исключил того, что члены группировки REvil брали двухмесячный «отпуск», чтобы гарантировать свою безопасность. К этому их подтолкнуло исчезновение одного из активных сторонников объединения.

Многие так или иначе сталкивались с пользователем Unknown, который был официальным рупором группировки в даркнете. Он пропал этим летом, о его судьбе ничего неизвестно. Существует версия о том, что американцам удалось узнать, кто это, после чего данные были переданы российским силовикам анонимный хакер

Вместе с тем, он не исключил того, что Unknown мог заболеть коронавирусом, пострадать в ДТП или даже уйти из бизнеса. «Ты — аноним. Когда ты хочешь уйти из бизнеса, ты просто нажимаешь на кнопку выключения ноутбука», — сказал разработчик вредоносного ПО.

Также он прокомментировал появление на рынке группировки BlackMatter, члены которой называют себя новыми лидерами киберпреступного мира. По словам собеседника «Ленты.ру», это сообщество отказалось от атак на объекты американской критической инфраструктуры, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания спецслужб. Отвечая на вопрос о том, могут ли группировки BlackMatter и DarkSide быть на самом деле одним и тем же объединением, хакер ответил утвердительно.

Ранее другой «русский хакер», сотрудничавший с REvil, подтвердил «Ленте.ру», что киберпреступники вернулись к активной деятельности после двухмесячного перерыва. Главной причиной их ухода в тень он назвал политические причины. Это опровергает заявления самих членов REvil, которые объяснили кратковременный простой мерами предосторожности после пропажи одного из членов сообщества.