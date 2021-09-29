Россияне раскрыли свое отношение к хакерам

Каждый пятый россиянин хотел бы стать хакером, хотя представление о том, чем занимаются люди этой профессии, у жителей страны достаточно размытое. Такие данные приводятся в исследовании компании ESET (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), в рамках которого респонденты раскрыли свое отношение к этой IT-специальности.

20 процентов россиян хотели бы попробовать свои силы в хакинге. Такой ответ исследователи ESET слышали в основном от молодых жителей страны в возрасте от 18 до 24 лет. При этом подавляющее большинство граждан России (84 процента) посчитали, что они прекрасно осведомлены о том, чем занимаются хакеры. Еще 15 процентов отметили, что только догадываются об этом, и лишь каждый сотый участник опроса признался, что не знает о деятельности таких специалистов вообще ничего.

Говоря о том, чем конкретно занимаются хакеры, 85 процентов россиян выбрали пункт «взламывают чужие сайты». Также оказались популярны варианты «воруют или удаляют данные» (72 процента), «выводят из строя программы и технику» (61 процент) и «шантажируют компании или людей» (40 процентов).

Значительно меньше россиян имеют представление о «белом хакинге» (такие специалисты легально ищут уязвимости в системах компаний — прим. «Ленты.ру»). Лишь 18 процентов граждан страны считают, что хакеры помогают исправлять ошибки в коде. Еще менее популярно мнение о том, что такие специалисты оберегают компании от взломов (17 процентов) и предотвращают потерю данных (16 процентов). При этом 47 процентов россиян уверены, что хакеры могут приносить пользу обществу.

«По большей части негативное отношение к хакерам — следствие информационного шума в новостях после громких взломов, кибератак или утечек данных. Но хакингом занимаются и добропорядочные законопослушные программисты. В ESET тоже трудятся такие специалисты — так называемые белые хакеры или хакеры в белых шляпах. Они ищут уязвимости в компьютерных системах и помогают в их отладке. Хочется верить, что упомянутые в исследовании 20 процентов россиян хотят занять светлую сторону киберсилы», — прокомментировал итоги опроса директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о новом трояне BloodyStealer. Эта программа, продающаяся на форумах в даркнете, используется для кражи личных данных пользователей — аккаунтов на игровых платформах.