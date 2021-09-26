Юрист дал совет пострадавшим от мошенников россиянам

Заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с RT дал совет россиянам, которые пострадали от обмана мошенников в интернете.

Эксперт пояснил, что в силу значительных трудностей, связанных с идентификацией злоумышленников, подобное мошенничество сложно расследовать. «Рецепт защиты один: никогда не спешить с переводом денег и сообщением своей личной информации», — сказал он. Юрист подчеркнул, что лишний раз необходимо перепроверить, кто контактирует с потенциальной жертвой, даже «если цена очень хорошая и товар очень нужен».

В случае, если жертва уже отправила мошенникам деньги, необходимо сразу же задокументировать все произведенные действия. «В целом же при приобретении товаров в онлайн-режиме лучше последовательно фиксировать все действия, в том числе с помощью видеофиксации», — объяснил специалист.

Далее необходимо оперативно обратиться в отдел полиции по месту жительства или месту совершения мошенничества с заявлением. Это возможно сделать, придя в отдел полиции или в режиме онлайн. «Полицейские обязаны принять заявление и провести предусмотренные законом проверочные и розыскные мероприятия», — заключил Соловьев.

Ранее Соловьев заявил, что мошенники используют фразу, с помощью которой им удается обмануть россиян. Злоумышленники формулируют ее следующим образом: «На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников».