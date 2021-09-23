Мошенники стали звонить россиянам с номеров их близких

Аналитик Bi.Zone Окошкин: мошенники притворяются близкими жертвы и звонят с их номеров

Злоумышленники стали использовать личные номера россиян в течение одного-двух дней, пока их владельцы не заподозрят подозрительную активность, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Директор по противодействию мошенничеству Bi.Zone Антон Окошкин рассказал, что мошенники могут использовать любой номер телефона, чтобы обмануть близких жертве людей. Злоумышленники притворяются родными россиян, звонят с их номеров, прося перевести деньги в долг или пытаясь узнать чувствительную информацию.

«Многим людям даже не приходит в голову, что их могут обмануть подобным образом, когда на экране телефона высвечивается знакомый номер», — подчеркнул аналитик.

Подобную схему также используют и для пранков, когда мошенники шантажируют и провоцируют жертв, среди которых могут быть политики, звезды шоу-бизнеса и другие известные личности. Впоследствии запись диалога нередко выкладывают в сеть. По мнению представителей Bi.Zone, помогут защитить владельцев телефонных номеров поправки в закон «О связи» (126-ФЗ), которые обязывают операторов связи блокировать звонки и SMS-сообщения из-за рубежа по фальшивым номерам.

Чтобы не попасть в руки мошенников, следует перезвонить на входящий номер. «Если вам внезапно звонят или пишут с телефона близкого человека с необычными просьбами, не паникуйте и не следуйте инструкциям, а для начала просто перезвоните этому человеку», — заключил Окошкин.