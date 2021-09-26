Назван самый популярный прием телефонных мошенников

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники используют фразу, с помощью которой им удается обмануть россиян. Ее произносят в тот момент, когда злоумышленник пытается закинуть «психологический крючок» и завладеть вниманием жертвы, сообщает агентство Прайм.

Соловьев назвал мнимые звонки из банка для списания средств самым популярным приемом мошенников. Обычно этот запрос телефонные злоумышленники формулируют следующим образом: «На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников».

По мнению юриста, подобная фраза волшебным образом лишает россиян бдительности и заставляет их верить мошеннику. Услышав эти слова, необходимо задуматься, каким образом «банкиры» зафиксировали эту «подозрительную активность». Соловьев посоветовал россиянам заканчивать диалог и класть трубку, если им назовут «волшебную» фразу.