Телефонный эксперт рассказал о защите сим-карты от «клонирования» мошенниками

Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал о способах, которыми можно защитить свою сим-карту от «клонирования» мошенниками, в интервью радио Sputnik.

Как пояснил Ющук на то, что мошенники скопировали номер телефона, может указывать неожиданное сообщение от оператора о перевыпуске сим-карты. «После этого ваш телефон превращается в кирпич, а злодеи могут попасть в приложения, в которых доступ завязан на смс», — сказал он. В частности, речь идет об интернет-банках и социальных сетях. «В соцсетях они от вашего имени могут сделать рассылку и попросить денег у ваших знакомых, а в банках просто переведут ваши деньги на свой счет», — объяснил эксперт.

Защититься от такого вида мошенничества можно, подав специальное заявление своему мобильному оператору. Как пояснил Ющук, запрет действий по доверенности можно ввести у многих операторов. Если же сообщение о перевыпуске сим-карты уже пришло, то решить вопрос можно в представительстве компании.

Ранее главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил россиян о новой мошеннической схеме. По его словам, злоумышленниками используется схема со звонком бухгалтеру компании под видом генерального директора. Мошенник просит срочно перевести ему денежные средства фирмы.