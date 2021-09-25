Россиянам рассказали о популярных схемах мошенничества со страховками

Чаще всего россияне сталкиваются с мошенничеством в сфере страхования на этапе получения выплат — злоумышленники пытаются подделать медицинские документы, в том числе по инвалидности, либо вступить в сговор с врачом. Об этом рассказал гендиректор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь, передает РИА Новости.

Кобзарь уточнил, что чаще всего подобные ситуации возникают на юге России. Для борьбы с мошенничеством компания настроила инструменты мониторинга убыточности по регионам.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники усовершенствовали популярную схему обмана клиентов банков со звонками от имени службы безопасности, добавив в нее новый элемент — «личного страхового агента». Так, злоумышленники убеждают жертву в том, что их денежные средства на счете находятся под угрозой, после чего предлагают перевести их на якобы безопасный счет и обратиться к личному страховому агенту. Тот, в свою очередь, подтверждает, что средства в опасности и реквизиты «безопасного» счета верны.

