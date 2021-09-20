Россияне начали чаще жаловаться на проблемы с ОСАГО

Количество жалоб россиян на проблемы с ОСАГО выросло на 15 процентов

Количество жалоб россиян на страховщиков в ЦБ выросло на 16,8 процента в июле и августе по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Наибольшее число пришлось на сегмент ОСАГО, пишут «Известия».

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В июле и августе было 4,8 тысяч таких обращений (плюс 15,1 процента). Основными причинами жалоб оказались неверное применение коэффициента аварийности в обновленной автоматической информационной системе ОСАГО и необоснованное расторжение договоров страховыми компаниями.

Россияне чаще всего жаловались на проблему, связанную с трудностями по внесению изменений в страховки из-за необходимости синхронизации информации с Российским союзом автостраховщиков (РСА) и со сроками ремонта, отметил управляющий директор по клиентскому опыту «Ренессанс страхования» Андрей Турунов. В России с 20 сентября ОСАГО начали считать по новым тарифам.

Вступает в силу новая методика расчета возмещения по ОСАГО, в ходе которого страховщики перепишут цены на запчасти. Так страховые компании хотят защититься от исков водителей о недостаточных компенсациях. При этом справочники, исходя из которых считают цену запчастей для ремонта транспорта, привяжут к регионам и начнут чаще обновлять.

С 22 августа вступили в силу новые правила получения ОСАГО. Водителям больше не нужно показывать документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании.