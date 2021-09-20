В России ОСАГО начали считать по новым тарифам

В России с 20 сентября вступает в действие новая методика расчета возмещения по ОСАГО, в ходе которого страховщики перепишут цены на запчасти, пишет «Газета.ру».

Новыми тарифами страховые компании хотят защититься от исков водителей о недостаточных компенсациях. При этом справочники, исходя из которых считают цену запчастей для ремонта транспорта, привяжут к регионам и начнут чаще обновлять. Их количество станет намного больше. Ожидается, что в местные справочник включат коэффициенты для машин, которых в предыдущем году застраховали не менее 500 в регионе. «Учет представленности марок в регионах будет производиться, исходя из числа полисов ОСАГО для данных машин в соответствующем регионе», — объяснили эксперты.

Еще одним нововведением станет общественное обсуждение ценовых справочников на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

В России с 22 августа вступили в силу новые правила получения полиса ОСАГО. Водителям больше не нужно показывать документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании. С помощью нового закона власти хотят победить незаконный бизнес.