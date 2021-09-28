Россиян предупредили о новом крадущем личные данные вирусе

Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о новом трояне BloodyStealer. Как сообщает РИА Новости, эта программа, продающаяся на форумах в даркнете, используется для кражи личных данных пользователей — аккаунтов на игровых платформах.

«Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили, что на форумах в даркнете продают троянец, который используется для кражи учетных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin», — сообщили в компании.

Исследователи отметили, что BloodyStealer может собирать файлы cookie, пароли, скриншоты, данные банковских карт, информацию из форм автозаполнения и другие данные. Атаки с использованием трояна были зафиксированы в Европе, Латинской Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

По данным специалистов, стоимость месячной подписки на BloodyStealer составляет менее десяти долларов, а стоимость бессрочной — 40 долларов. При этом цена данных для входа на игровые платформы, которые оказались в руках злоумышленников, составляет от 14 долларов за тысячу аккаунтов.

Чтобы защититься от кражи личных данных, эксперты рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам, внимательно проверять адрес страницы, на которой вводится персональная информация, скачивать только официальные программы и использовать антивирус.

Ранее директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина предупредила об опасности обычных браузеров. Она объяснила, что зараженные расширения для этих программ являются одним из основных способов кибератак.