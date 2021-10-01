Россиянам рассказали о неожиданной пользе соцсетей для здоровья

Нейропсихолог Наталья Лапшичева заявила, что за счет публикаций в социальных сетях и лайков у человека может подняться уровень серотонина — «гормона счастья». О неожиданной пользе соцсетей для здоровья россиян специалист порассуждала в эфире радио Sputnik.

Лапшичева рассказала, что обычно серотонин вырабатывается во время движения, на природе и на солнце. По ее словам, если люди проводят много времени в офисе или дома, то они страдают от нехватки свежего воздуха и физической активности, и, следовательно, уровень «гормона счастья» у них низкий. «Они ищут другие способы получить его. Например, они "находят" серотонин, когда общаются в социальных сетях и получают там лайки», — сказала нейропсихолог.

В то же время специалист отметила, что такой способ повышения уровня серотонина не самый надежный. Как объяснила Лапшичева, настроение могут испортить дизлайки, а также недостаточно большое количество лайков под публикацией. «Например, если лайков под публикацией поставили недостаточно много, то у человека появляются мысли, что с ним что-то не так. Это негативные мысли, которые понижают уровень счастья», — подчеркнула она.

«Социальные сети могут поднять уровень "гормона счастья", но они не должны быть единственным стимулом для его выработки», — заключила нейропсихолог.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что соцсеть Instagram может оказывать негативное влияние на молодых пользователей, особенно девушек, и подталкивать их к депрессивным мыслям. В статье журналисты сослались на исследования владельца приложения Facebook, которые компания публично не обнародовала.