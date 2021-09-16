Выявлена опасность Instagram для подростков

Социальная сеть Instagram может оказывать негативное влияние на молодых пользователей, особенно девушек, подталкивая их к депрессивным и суицидальным мыслям. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследования владельца приложения Facebook, которые компания публично не обнародовала.

По данным издания, Facebook на протяжении трех лет изучала эту проблему и проводила опросы десятков тысяч пользователей. В результате была выявлена тревожная тенденция. Так, среди подростков, жаловавшихся на суицидальные мысли, 13 процентов из Великобритании и шесть процентов из США связали их с влиянием Instagram.

Согласно материалам, опасность соцсети заключается, в частности, в том, что она усугубляет переживания из-за своего тела у 32 процентов девочек-подростков, поскольку Instagram заставлял их чувствовать себя хуже. 14 процентов мальчиков из США пожаловались на то, что соцсеть понижает их самооценку. Кроме того, приложение может вызывать расстройства пищевого поведения.

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При этом специалисты Facebook подчеркивают, что в случае с Instagram эффект «негативного социального сравнения» выражается сильнее, чем при использовании TikTok и Snapchat, поскольку Instagram в большей степени построен на демонстрации своего тела и образа жизни. Эксперты отметили, что подростки часто чувствуют себя зависимыми и, понимая, что соцсеть негативно влияет на их психологическое состояние, все равно не могут остановиться.

Вместе с тем, как показывает исследование, большинство пользователей способны справиться с негативным влиянием и ценят Instagram как способ самовыражения и общения. Издание отмечает, что топ-менеджеры и основатель Facebook Марк Цукерберг ознакомлены с результатами исследования. Кроме того, газета пишет, что компания разрабатывает версию Instagram для детей младше 13 лет.

В Instagram на материал издания ответили, что статья «фокусируется на ограниченном наборе результатов и выставляет их в негативном свете», а результаты исследования не следует воспринимать как окончательные и всеобъемлющие. «Мы оцениваем как преимущества, так и риски того, что мы делаем», — говорится в сообщении.

Представители соцсети отметили, что негативное социальное сравнение и тревожность существуют в мире, поэтому будут существовать и в соцсетях, а в Instagram прилагают много усилий, чтобы пользователи получали положительный опыт от использования приложения.

Ранее журналисты The Wall Street Journal провели масштабное исследование соцсети TikTok и пришли к выводу, что ее алгоритмы продвигают сексуальный контент, наркотики и алкоголь детям в возрасте от 13 лет. Авторы материала уличили создателей социальной сети в пропаганде «взрослых тем» для подростков с помощью подставных страниц. Кроме того, издание обвинило соцсеть в поощрении расстройства пищевого поведения у несовершеннолетних пользователей.

