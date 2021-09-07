WhatsApp обвинили в чтении переписок всех пользователей

Утверждения WhatsApp о том, что мессенджер применяет сквозное шифрование и никто из сотрудников компании не может читать сообщения пользователей, являются ложью. К таким выводам пришли журналисты независимого онлайн-издания ProPublica. В своем расследовании они рассказали о сотнях модераторов, которые ежедневно читают миллионы сообщений и передают их спецслужбам и другим правительственным органам США.

Модераторы WhatsApp имеют доступ к перепискам пользователей

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Журналистам удалось выяснить, что как минимум 1000 человек, нанятых по контрактам временных сотрудников, имеют доступ к частным перепискам в WhatsApp. Их офисы базируются в Остине (Техас, США), Дублине и Сингапуре. Формально они выполняют роль модераторов контента: они получают доступ к сообщениям, на которые жаловался кто-либо из пользователей. Однако на самом деле специалисты могут читать не только потенциально оскорбительное сообщение, но и четыре предыдущих.

В ProPublica отмечают, что существование этих сотрудников доказывает, что WhatsApp не может использовать сквозное шифрование: технологию, при которой сообщение шифруется при отправке и декодируется уже только на смартфоне получателя. Кроме того, журналисты считают, что этот факт противоречит публичным заявлениям Марка Цукерберга, главы компании Facebook, которой и принадлежит WhatsApp. В ProPublica напомнили о выступлении Цукерберга, в котором он заявил, что «WhatsApp настолько безопасен, что никто, даже сама компания, не может прочитать ни слова из переписок».

Эти наемные сотрудники используют специальное программное обеспечение Facebook для фильтрации потоков личных сообщений, изображений и видео, которые были отмечены пользователями WhatsApp как ненадлежащие, а затем проверены системами искусственного интеллекта компании. Модераторы менее чем за минуту выносят вердикт о том, что именно скрывается за сообщениями, которые они получают: мошенничество, спам, детская порнография или террористический заговор расследование ProPublica

WhatsApp сливает персональные данные правительству

Кроме того, в распоряжении ProPublica оказался текст конфиденциальной жалобы, поданной неназванными информаторами в Комиссию по ценным бумагам США. В ней указывается, что WhatsApp широко использует внешних подрядчиков (что снижает уровень безопасности и открывает дорогу к данным третьим лицам) и системы искусственного интеллекта. Они занимаются тотальной проверкой сведений об учетных записях пользователей, их сообщений, фото и видео. В заявлении также отмечается, что высказывания сотрудников WhatsApp о полной конфиденциальности пользователей являются ложными.

«Компания Facebook преуменьшает объемы данных, которые он собирает от пользователей WhatsApp, и лжет о том, как она их использует и с кем ими делится. WhatsApp передает метаданные и незашифрованные записи, которые могут многое рассказать о действиях пользователя, правоохранительным органам, в том числе Министерству юстиции США», — отмечают в ProPublica.

Директор по коммуникациям WhatsApp Карл Вуг признал, что модераторы в нескольких городах действительно имеют доступ к перепискам пользователей. Однако на конкретные вопросы авторов материала корпорация дала ответ, который в ProPublica посчитали пространным: «WhatsApp — это спасательный круг для миллионов людей во всем мире. Решения о развитии приложения ориентированы на конфиденциальность наших пользователей, высокую степень надежности и предотвращение злоупотреблений».

ProPublica — одно из самых известных в мире независимых медиа со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Основной упор издание делает на громкие журналистские расследования. За последние 11 лет ProPublica и связанные с ней репортеры получили семь Пулитцеровских премий.