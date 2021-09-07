WhatsApp обвинили в чтении переписок всех пользователей

Утверждения WhatsApp о том, что мессенджер применяет сквозное шифрование и никто из сотрудников компании не может читать сообщения пользователей, являются ложью. К таким выводам пришли журналисты независимого онлайн-издания ProPublica. В своем расследовании они рассказали о сотнях модераторов, которые ежедневно читают миллионы сообщений и передают их спецслужбам и другим правительственным органам США.
Модераторы WhatsApp имеют доступ к перепискам пользователей
Журналистам удалось выяснить, что как минимум 1000 человек, нанятых по контрактам временных сотрудников, имеют доступ к частным перепискам в WhatsApp. Их офисы базируются в Остине (Техас, США), Дублине и Сингапуре. Формально они выполняют роль модераторов контента: они получают доступ к сообщениям, на которые жаловался кто-либо из пользователей. Однако на самом деле специалисты могут читать не только потенциально оскорбительное сообщение, но и четыре предыдущих.
В ProPublica отмечают, что существование этих сотрудников доказывает, что WhatsApp не может использовать сквозное шифрование: технологию, при которой сообщение шифруется при отправке и декодируется уже только на смартфоне получателя. Кроме того, журналисты считают, что этот факт противоречит публичным заявлениям Марка Цукерберга, главы компании Facebook, которой и принадлежит WhatsApp. В ProPublica напомнили о выступлении Цукерберга, в котором он заявил, что «WhatsApp настолько безопасен, что никто, даже сама компания, не может прочитать ни слова из переписок».
WhatsApp сливает персональные данные правительству
Кроме того, в распоряжении ProPublica оказался текст конфиденциальной жалобы, поданной неназванными информаторами в Комиссию по ценным бумагам США. В ней указывается, что WhatsApp широко использует внешних подрядчиков (что снижает уровень безопасности и открывает дорогу к данным третьим лицам) и системы искусственного интеллекта. Они занимаются тотальной проверкой сведений об учетных записях пользователей, их сообщений, фото и видео. В заявлении также отмечается, что высказывания сотрудников WhatsApp о полной конфиденциальности пользователей являются ложными.
«Компания Facebook преуменьшает объемы данных, которые он собирает от пользователей WhatsApp, и лжет о том, как она их использует и с кем ими делится. WhatsApp передает метаданные и незашифрованные записи, которые могут многое рассказать о действиях пользователя, правоохранительным органам, в том числе Министерству юстиции США», — отмечают в ProPublica.
Директор по коммуникациям WhatsApp Карл Вуг признал, что модераторы в нескольких городах действительно имеют доступ к перепискам пользователей. Однако на конкретные вопросы авторов материала корпорация дала ответ, который в ProPublica посчитали пространным: «WhatsApp — это спасательный круг для миллионов людей во всем мире. Решения о развитии приложения ориентированы на конфиденциальность наших пользователей, высокую степень надежности и предотвращение злоупотреблений».
ProPublica — одно из самых известных в мире независимых медиа со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Основной упор издание делает на громкие журналистские расследования. За последние 11 лет ProPublica и связанные с ней репортеры получили семь Пулитцеровских премий.