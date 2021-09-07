Интернет и СМИ
 
Последние новости
Курс биткоина рухнул
Лидер «Мужского государства» раскрыл свои источники дохода
Сомнологи раскрыли секрет «не спавшей 40 лет» женщины
Партия Зеленского отказалась просить для Украины статус главного союзника США
Найдена необычная популяция белых карликов
Территорию Московского Кремля закроют для посетителей 
США отказались торопиться с признанием власти талибов в Афганистане
Кремль понаблюдает за шагами объявленного талибами правительства Афганистана
Главный киллер России отказался от суда присяжных
Бывший чиновник Кремля описал реакцию людей на высоких постах на теракты 9/11
Новости партнеров
Прослушать новость

WhatsApp обвинили в чтении переписок всех пользователей

Расследование ProPublica: WhatsApp читает переписки пользователей и сдает их правительству
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Утверждения WhatsApp о том, что мессенджер применяет сквозное шифрование и никто из сотрудников компании не может читать сообщения пользователей, являются ложью. К таким выводам пришли журналисты независимого онлайн-издания ProPublica. В своем расследовании они рассказали о сотнях модераторов, которые ежедневно читают миллионы сообщений и передают их спецслужбам и другим правительственным органам США.

Модераторы WhatsApp имеют доступ к перепискам пользователей

Журналистам удалось выяснить, что как минимум 1000 человек, нанятых по контрактам временных сотрудников, имеют доступ к частным перепискам в WhatsApp. Их офисы базируются в Остине (Техас, США), Дублине и Сингапуре. Формально они выполняют роль модераторов контента: они получают доступ к сообщениям, на которые жаловался кто-либо из пользователей. Однако на самом деле специалисты могут читать не только потенциально оскорбительное сообщение, но и четыре предыдущих.

В ProPublica отмечают, что существование этих сотрудников доказывает, что WhatsApp не может использовать сквозное шифрование: технологию, при которой сообщение шифруется при отправке и декодируется уже только на смартфоне получателя. Кроме того, журналисты считают, что этот факт противоречит публичным заявлениям Марка Цукерберга, главы компании Facebook, которой и принадлежит WhatsApp. В ProPublica напомнили о выступлении Цукерберга, в котором он заявил, что «WhatsApp настолько безопасен, что никто, даже сама компания, не может прочитать ни слова из переписок».

WhatsApp сливает персональные данные правительству

Кроме того, в распоряжении ProPublica оказался текст конфиденциальной жалобы, поданной неназванными информаторами в Комиссию по ценным бумагам США. В ней указывается, что WhatsApp широко использует внешних подрядчиков (что снижает уровень безопасности и открывает дорогу к данным третьим лицам) и системы искусственного интеллекта. Они занимаются тотальной проверкой сведений об учетных записях пользователей, их сообщений, фото и видео. В заявлении также отмечается, что высказывания сотрудников WhatsApp о полной конфиденциальности пользователей являются ложными.

«Компания Facebook преуменьшает объемы данных, которые он собирает от пользователей WhatsApp, и лжет о том, как она их использует и с кем ими делится. WhatsApp передает метаданные и незашифрованные записи, которые могут многое рассказать о действиях пользователя, правоохранительным органам, в том числе Министерству юстиции США», — отмечают в ProPublica.

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

Директор по коммуникациям WhatsApp Карл Вуг признал, что модераторы в нескольких городах действительно имеют доступ к перепискам пользователей. Однако на конкретные вопросы авторов материала корпорация дала ответ, который в ProPublica посчитали пространным: «WhatsApp — это спасательный круг для миллионов людей во всем мире. Решения о развитии приложения ориентированы на конфиденциальность наших пользователей, высокую степень надежности и предотвращение злоупотреблений».

ProPublica — одно из самых известных в мире независимых медиа со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Основной упор издание делает на громкие журналистские расследования. За последние 11 лет ProPublica и связанные с ней репортеры получили семь Пулитцеровских премий.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России оштрафовали WhatsApp, Twitter и Facebook на миллионы рублей
WhatsApp разрешил пользователям не принимать новые правила
WhatsApp оштрафовали на сотни миллионов евро
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0215 июля

«Я испытываю ужас»

Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
04:17 5 сентября

Дуров назвал «липкой грязью» контент Netflix и TikTok

23:09 4 сентября

Соловьев раскритиковал сборную России

22:32 4 сентября

Дуров призвал отказаться от «липкой грязи» Netflix и TikTok

Интернет и СМИ00:02 3 июля

«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»

Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
15:20 4 сентября

Доктор Мясников назвал самые эффективные витамины

14:56 4 сентября

Facebook и Telegram пригрозили штрафами вслед за Twitter

14:52 4 сентября

Главред Baza заявил о взломе WhatsApp

Интернет и СМИ00:0125 июня

Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.

Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
13:06 4 сентября

Twitter пригрозили еще одним многомиллионным штрафом

12:54 4 сентября

Лидер «Мужского государства» выдумал свое задержание

07:51 4 сентября

Google заблокировала аккаунты бывших властей Афганистана назло талибам

Россия
Появились подробности жизни подозреваемого в убийстве десятилетних девочек
«Он начинает адаптироваться к вакцинам»
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России?
Атаковавший США ураган «Ида» принесет тепло в Москву
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»
Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
Кремль на день закроют для посетителей
«Все бежали, как крысы с корабля»
Помощник Горбачева — о крахе перестройки и развале СССР
Детский омбудсмен рассказала о возросшей в стране педофилии
Все материалы
Мир
Талибы выпустили на свободу задержанного оператора афганского телеканала
Миллионы афганцев оказались под угрозой из-за созданных США баз данных
В Мьянме призвали к общенациональному восстанию против военного режима
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Талибы осквернили могилу Панджшерского Льва
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии захотели посадить рэпера за песню про Лукашенко
На Украине заявили об отказе России от Минских соглашений из-за миссии ОБСЕ
Порошенко подверг Зеленского критике за претензии к Путину
Назван украинский политик с наиболее высоким антирейтингом
«Украина останется форпостом Запада»
Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
Все материалы
Экономика
Защитник бизнеса пожаловался на низкие цены в интернете
«Национальная цель — повышение индекса качества городской среды»
Заместитель гендиректора ДОМ.РФ — о благоустройстве
Россия оказалась не готова признать биткоин
Сбер зачислит президентские выплаты для военных пенсионеров и даст скидки
В Совфеде отвергли идею о сокращении влияния государства на экономику
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьниц в Киселевске
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
Следователи подтвердили обнаружение тел пропавших школьниц в Киселевске
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Место обнаружения тел убитых школьниц попало на видео
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Россиянин признался в убийстве пропавших школьниц
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Президент ФИФА высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Александр Емельяненко порассуждал о пользе ринг-герлз в ММА
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Акинфеев оценил шансы на возвращение в сборную России
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Смолов описал Карпина тремя словами
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Кремль прокомментировал блокировку сайта «Умного голосования»
Комик Мирзализаде решил обжаловать пожизненный запрет на въезд в Россию
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
«МегаФон» запустил тариф с TikTok-домом Dream Team House
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Хованскому продлили срок содержания в СИЗО
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Наркоторговец заснул на телефоне и случайно сдался полиции
Кот свалился в колодец вместе с леопардом и дал ему отпор
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
53-летняя женщина вышла в финал конкурса красоты и раскрыла секрет молодости
Медсестра оплатила лечение больной матери продажей своих откровенных снимков
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»
Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
Все материалы
Электрокар Mercedes-Benz Vision AVTR научился читать мысли
Мечта коллекционера: тестируем редкий Porsche 911 Targa
В руках редакторов Мотора побывал 911 Targa 4S Heritage Design
Porsche показала 1100-сильное купе Mission R
Новые электрокроссоверы, на которых скоро будут ездить все
Главные вседорожники на батарейках с автосалона в Мюнхене
КамАЗ представил водородный автобус с запасом хода 250 километров
Видео: Toyota Camry не для такси и чиновников
Коротко о единственной Camry, избавляющей от чувства наемного водителя
Все российские УАЗы станут электрическими
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной
В российском городе откопали деревянную канализацию
В России начнут строить дома по новым правилам
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
В Ялте выберут главную красавицу Крыма
Археологи рассказали об итогах раскопок в древнейшем монастыре Твери
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Фестиваль «Дни Алтайского Сыра» отметит 14-летие
Все материалы