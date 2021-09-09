TikTok уличили в продвижении наркотиков и сексуального контента детям

Алгоритмы TikTok продвигают сексуальный контент, наркотики и алкоголь детям в возрасте от 13 лет. К таким выводам пришли журналисты The Wall Street Journal, которые провели масштабное исследование соцсети. О результатах эксперимента сообщает Daily Mail.

Авторы материала уличили создателей социальной сети в пропаганде «взрослых тем» для подростков с помощью подставных страниц. Журналисты зарегистрировали в TikTok 31 аккаунт подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Эти «дети» вбивали в поиске слово OnlyFans, а также смотрели по несколько роликов сексуальной направленности. Вскоре их лента новостей была заполнена подобными видеозаписями — алгоритмы соцсети, несмотря на возраст пользователей, автоматически подбирали им контент, похожий на их предыдущие запросы.

Схожим образом соцсеть работала и с роликами, в которых упоминаются запрещенные наркотические средства и алкоголь. На одном из аккаунтов The Wall Street Journal 13-летнему «подростку» показали 569 видеозаписей об употреблении наркотиков, включая упоминания о зависимости от кокаина и метамфетамина. Кроме того, издание обвинило соцсеть в поощрении расстройства пищевого поведения у несовершеннолетних пользователей.

Журналисты обратились в TikTok за комментариями по поводу проблемы. Представители соцсети ответили, что поведение вымышленных «подростков» не отражает поведение и опыт просмотра видео реальных людей. В компании добавили, что постепенно внедряют ряд функций безопасности, а ее политика в отношении контента развивается в соответствии с отраслевыми стандартами и с изменением поведения пользователей.