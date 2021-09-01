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Звезду TikTok арестовали после ночной встречи с другом

Американскую блогершу Маррису Клотье арестовали за жестокое обращение с сыном
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Маррисса Клутье
Маррисса Клутье
Кадр: digitalprincxss / YouTube

Американская звезда TikTok Марриса Клотье (Marrissa Cloutier), известная под псевдонимом Digitalprincxss, была арестована по подозрению в жестоком обращении со своим четырехлетним ребенком. Об этом сообщает Knewz.

Соседи Клотье нашли ее плачущего сына, блуждавшего ночью по улицам Флориды. Полицейские приехали на вызов и забрали ребенка, а затем связались с его матерью. Клотье вернулась домой и сказала, что отходила только на 15 минут: она уложила сына спать и якобы поехала в магазин за моющим средством. Офицеры ей не поверили, потому что тиктокерша была в черном коротком платье, а на лице у нее был вечерний макияж.

Полицейские спросили, смогут ли они увидеть Клотье на камере видеонаблюдения в магазине. После этого звезда TikTok решила рассказать правду. Она призналась, что уложила спать ребенка за несколько часов до инцидента, а затем отправилась на встречу с другом. В ее доме не было системы видеонаблюдения за детьми, поэтому тиктокерша не могла удаленно проверить, что ребенок в безопасности.

В правоохранительных органах сообщили, что арестовали Клотье по подозрению в пренебрежении безопасностью ребенка (уголовная статья о жестоком обращении с детьми). Они также отметили, что мальчик не пострадал, пока его матери не было дома.

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