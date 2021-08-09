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Популярного в России комика арестовали после шутки о русских

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Кадр: Stand-Up Club #1 / YouTube

Таганский районный суд Москвы вынес приговор популярному в России стендап-комику Идраку Мирзализаде, после того как он пошутил про русских. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Артист получил десять суток административного ареста за возбуждение межнациональной вражды.

Ранее сообщалось, что Мирзализаде отказался признать вину в суде, но раскаялся в содеянном. Комик заявил, что его высказывание о русских, из-за которого возбудили дело, носило антиксенофобский характер, а само выступление было исключительно юмористическим.

30 июля стало известно о том, что против артиста возбудили административное дело. Представитель прокуратуры Центрального административного округа Москвы Людмила Нефедова сообщила, что комика подозревали в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

В конце июня неизвестные напали на Мирзализаде в центре Москвы и жестоко избили его. Комик заявил, что причиной стали его шутки в программе «Разгоны», которые критики сочли русофобскими. Артист также посчитал, что действия нападавших были «мотивированы денежным вознаграждением».

После выхода программы в эфир Мирзализаде начали критиковать разные СМИ, в том числе телеканал «Царьград» и YouTube-канал Владимира Соловьева. Артиста стали называть врагом народа с русофобскими взглядами. На это стендапер ответил, что фразы вырезаны из контекста передачи, поэтому зрители не так поняли его высказывания.

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