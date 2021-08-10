Популярный российский комик назвал причину самоцензуры

Бывший резидент Comedy Club и популярный российский комик Илья Соболев признался, что в последнее время стал аккуратнее подбирать темы для выступлений. В разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он назвал причину самоцензуры.

Артист заявил, что сейчас в России «можно точно шутить не обо всем». «Последнее время этим (самоцензурой — прим. «Ленты.ру») активно занимаюсь. Можно шутить, но с поправками на время. <...> Сегодня время напряженное, и ты можешь шуткой <...> "не того человека" задеть», — пояснил Соболев.

Экс-резидент Comedy Club отметил, что уже поздно что-то советовать стендап-комику Идраку Мирзализаде, арестованному на десять суток за шутку про русских. По словам Соболева, теперь его коллега будет понимать, что в стране нет «свободных» площадок, «где можно что-либо делать и тебе ничего за это не будет».

Ранее Таганский районный суд Москвы приговорил Мирзализаде к десяти суткам административного ареста за возбуждение межнациональной вражды. Сам артист отказался признать вину в суде, но раскаялся в содеянном. Он уточнил, что его высказывание о русских носило антиксенофобский характер, а само выступление было исключительно юмористическим.

Поводом для возбуждения административного дела стали шутки Мирзализаде про русских в программе «Разгоны». После выхода передачи в эфир комика начали критиковать разные СМИ, в том числе телеканал «Царьград» и YouTube-канал Владимира Соловьева. Артиста стали называть врагом народа с русофобскими взглядами. На это стендапер ответил, что фразы вырезаны из контекста программы, поэтому зрители не так поняли его высказывания.