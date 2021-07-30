Против пошутившего про русских комика возбудили дело

Прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила административное дело против стендап-комика Идрака Мирзализаде, пошутившего про русских. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова.

По данным источника, 29-летнего Мирзализаде подозревают в нарушении статьи 20.3.1 КоАП РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Поводом стали выступления артиста, в которых якобы прозвучали шутки националистического характера.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности», — рассказала представительница прокуратуры. В ведомстве добавили, что в скором времени направят материалы дела в Таганский районный суд Москвы.

Если Мирзализаде признают виновным, ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на комика в центре Москвы и жестоко избили его. Мирзализаде заявил, что причиной стали его шутки в программе «Разгоны», которые критики сочли русофобскими. Комик также посчитал, что действия нападавших были «мотивированы денежным вознаграждением».

После выхода программы в эфир артиста начали критиковать разные СМИ, в том числе телеканал «Царьград» и YouTube-канал Владимира Соловьева. Мирзализаде стали называть врагом народа с русофобскими взглядами. На это стендапер ответил, что фразы вырезаны из контекста передачи, поэтому зрители не так поняли его высказывания.

