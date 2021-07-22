Популярный комик высмеял Бузову за навыки владения мячом

Бывший резидент Comedy Club и популярный комик Илья Соболев высмеял видео, в котором экс-ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова продемонстрировала навыки владения футбольным мячом. Шуточный пост появился в Instagram.

В ролике телеведущая в форме арбитра показала несколько трюков с футбольным мячом. Поведение Бузовой рассмешило Соболева. Комик пошутил, что знаменитость таким же образом будет обращаться со своим ребенком. «Я покажу, как буду воспитывать своего ребеночка. Когда он у меня родится, я вот так его возьму, на пол брошу», — поерничал резидент Comedy Club.

Юмор Соболева оценили пользователи сети. «Озвучка, которую мы заслужили», — написал юзер под ником malikovtema. «Записывайте ее в сборную», — выступил с предложением пользователь melik808. «Два раза промахнулась. Где-то смеется один Тарасов (Дмитрий Тарасов — футболист, бывший муж Бузовой — прим. «Ленты.ру»)», — оставил комментарий onlitsen.

В июне 2021 года звезда «Дома-2» стала гостьей программы «Все на матч», где она устроила спор с комментатором Дмитрием Губерниевым из-за проигрыша российской команды в матче с бельгийцами. Вопросы оппонента довели Бузову до слез.

В 2018 году Бузова заявила, что не исключает возможности стать тренером сборной России по футболу. Телеведущая заверила, что умеет мотивировать людей и способна совершить переворот в этом виде спорта.

