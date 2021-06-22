Бузова проанализировала тактику сборной России по футболу и назвала ее странной

Певица и блогерша Ольга Бузова оценила игру сборной России по футболу в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Телезвезда назвала тактику команды странной и прокомментировала поражение отечественных игроков в сторис на своей странице в Instagram.

По итогам первого тайма, когда сборная России проигрывала со счетом 0:1, Бузова попросила фанатов «не опускать руки», а также проанализировала тактику команды.

«Странно, конечно, что у нас больше защитников на поле, чем нападающих. Ведь нам так нужна эта победа», — написала Бузова в перерыве между таймами. В конце игры блогерша спросила у подписчиков: «Блин, а где здесь ближайшая Дзюбочная?»

Сборная России уступила Дании со счетом 1:4 и вылетела с чемпионата Европы, закончив турнир с тремя очками на счету. Единственную победу подопечные Станислава Черчесова одержали в матче с Финляндией. В стартовом матче турнира российская сборная уступила Бельгии со счетом 0:3.

Ранее Бузова стала гостьей программы «Все на матч» и выступила с речью в поддержку сборной России, проигравшей Бельгии (0:3) на старте Евро-2020. Телеведущий Дмитрий Губерниев спросил артистку, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса. После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он уточнил, перестала ли она пить коньяк по утрам. Эти слова, взятые, по словам Губерниева, из книги «Малыш и Карлсон», довели Бузову до слез.