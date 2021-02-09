Ведущую «Слабого звена» разочаровали пришедшие к ней на шоу комики

Ведущую телешоу «Слабое звено» Марию Киселеву разочаровали комики, которые пришли к ней на программу. Она высмеяла в том числе Ивана Усовича за несмешные, по ее мнению, шутки. Выпуск опубликован на YouTube.

В выпуске играли только стендап-комики: помимо Усовича это были Идрак Мирзализаде, Дмитрий Гаврилов, Гарик Оганисян, Руслан Халитов, Даниил Слободенюк, Эдуард Чернышенко и Гоша Сморгуленко. На просьбу Киселевой пошутить Усович рассказал, что удивляется, когда для кого-то становится неожиданностью, что он белорус.

Комик вспомнил, как недавно один из новых знакомых подошел к нему и спросил: «А ты реально белорус?» Усович задумался, «в чем вообще смысл кому-то врать, что ты белорус», какие в этом могут быть плюсы.

«У меня ни разу не было, чтобы я говорил девушке, мол, поехали ко мне, а она: "Пошел ты!". Я говорю: "Я белорус". А она: "Возьми меня, бульбаш"», — добавил Усович. Другие участники рассмеялись, однако Киселева никак не отреагировала. «Но это не смешно», — сказала она в ответ.

Также ведущая заметила, что крайне разочарована уровнем эрудиции комиков. «Блестяще! Две тысячи в банке! В этом раунде вы рассмешили абсолютно всех своими знаниями», — констатировала она.

Киселева признала, что ей говорили об умении комиков рассмешить публику, но лично ее они не впечатлили. «Я с вами не знакома. Хочу узнать, почему люди смеются, когда вы выступаете. Потому что все, что вы делаете здесь и говорите, совершенно не смешно», — заключила Киселева.

Телевикторину «Слабое звено», выходившую на Первом канале в начале 2000-х, в 2020 году перезапустил телеканал «Мир». Ведущей снова стала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. «Слабое звено» — телевикторина, в которой участники отвечают на вопросы на общие знания. В конце каждого раунда они принимают решение, кого из команды следует исключить. Участника объявляют «слабым звеном», и он покидает игру. В прошлом в программе уже участвовали российские актеры, музыканты, политики и журналисты.