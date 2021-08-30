Представитель Мирзализаде высказался о нежелательном нахождении комика в России

Представитель стендап-комика Идрака Мирзализаде высказался о принятии МВД России решения о том, что нахождение артиста в стране «пожизненно нежелательно». Свой комментарий к произошедшему он дал «Ленте.ру».

МВД России ранее 30 августа признало «пожизненно нежелательным» нахождение в стране стендап-комика Идрака Мирзализаде, отсидевшего 10 суток в спецприемнике за шутку о русских.

Ведомство заявило, что артист допустил в своем публичном выступлении выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим нахождение Мирзализаде — гражданина Белоруссии — на территории России признали угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц.

Менеджер стендап-комика отказался комментировать принятое МВД России решение. «К сожалению, вообще никаких комментариев не можем дать, извините», — высказался он.

30 июля против Мирзализаде возбудили административное дело за шутки, сказанную в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. Комика подозревали в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

9 августа Таганский районный суд Москвы вынес комику приговор. Артист получил десять суток административного ареста. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.