Пошутивший про русских комик вышел на свободу

Популярный стендап-комик Идрак Мирзализаде, пошутивший про русских, вышел на свободу после десяти суток административного ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.

«Идрак освободился», — сообщил Бадамшин информагентству.

9 августа Таганский районный суд Москвы вынес приговор артисту. Мирзализаде получил десять суток административного ареста за нарушение статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Позже Мосгорсуд признал это решение законным.

Сам стендапер отказался признать вину в суде, но раскаялся в содеянном. Комик заявил, что его высказывание о русских, из-за которого возбудили административное дело, носило антиксенофобский характер, а само выступление было сугубо юмористическим.

30 июля стало известно о том, что против Мирзализаде возбудили административное дело.

В конце июня неизвестные напали на комика в центре Москвы и жестоко избили его. Артист заявил, что причиной стали его шутки в передаче «Разгоны», которые отдельные зрители сочли русофобскими.

После выхода программы в эфир Мирзализаде начали критиковать различные СМИ, в том числе телеканал «Царьград» и YouTube-канал Владимира Соловьева. Артиста стали называть врагом народа с русофобскими взглядами.