Осужденный за юмор о русских Мирзализаде дал первое интервью после освобождения

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, осужденный за юмор о русских и освобожденный после 10 суток, проведенных в спецприемнике, рассказал о случившемся. Интервью опубликовано на YouTube-канале «Редакция».

«Все могут оказаться в этой ситуации. Что угодно можно использовать...Сейчас мне придется шутить только про бытовую технику. Буду шутить про умные чайники. У меня есть шутки про них», — говорит Мирзализаде.

Артист также признался, что хочет сделать паузу в карьере, и в скором времени зрители его на сцене не увидят. «Я ничего не буду делать. Хочу отдохнуть от всего. Хочу, чтобы люди немного на свою жизнь перестроились, перестали об этом думать. А пока что мне не стоит быть на виду. Уберу ближайшие выступления. Профессию не брошу. Я ее обожаю. Просто пока отдохну», — сообщил комик.

По словам Мирзализаде, его смутили сокамерники с татуировками на голом торсе. Я подумал: «О, сложно будет!». По лицам было понятно, что вроде бы добрые, но татуировки и шум, вызывали подозрения. Но мы познакомились и подружились. Я за десять дней подружился со всеми, кто там был. Полицейские тоже были с юмором», — делился артист.

9 августа Таганский районный суд Москвы вынес приговор артисту. Мирзализаде получил десять суток административного ареста за нарушение статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Позже Мосгорсуд признал это решение законным.