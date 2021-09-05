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Дуров назвал «липкой грязью» контент Netflix и TikTok

Основатель Telegram Дуров призвал отказаться от перегружающих мозг Netflix и TikTok
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Павел Дуров
Павел Дуров
Фото: @durov

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что психическое состояние человека зависит от качества потребляемой им информации и призвает пользователей сети уделять меньше внимания сериалам Netflix или видеороликами TikTok. По его мнению, они перегружают мозг людей и заставляют их искать решение несуществующих проблем, сообщил бизнесмен в своем Telegram-канале.

Он назвал ум мощнейшим инструментом людей, который активно генерирует новые идеи даже во время того, как человек отдыхает или ничем не занят. Дуров отметил, что часто решение каких-либо сложных проблем приходит в голову после полноценного сна и призвал наполнять голову данными, которые позволяют ему решать фундаментальные проблемы.

Основатель Telegram уверяет, что вместо того, чтобы питать свой разум реальными фактами, способными изменить мир, люди предпочитают проводить время, потребляя «липкую грязь» в виде сериалов Netflix и видеороликов TikTok. На глубоком уровне мозг не может отличить вымысел от реальности, что заставляет наше подсознание заниматься поиском решений проблем, которых не существует.

Продукция Netflix в России и в мире

Американская развлекательная компания Netflix является поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Ее основали 29 августа 1997 года Рид Хастингс и Марк Рэндольф. По состоянию на январь 2021 года у компании насчитывается 203,7 миллиона подписчиков по всему миру, при этом компания потратила 11,8 миллиарда долларов на создание контента в 2020 году.

По итогам 2020 года Netflix вошел в четверку самых популярных онлайн-кинотеатров в России после ivi, «Кинопоиск HD» и Okko

Несмотря на резкое высказывание Дурова в адрес Netflix, компания стала все чаще приобретать права на трансляцию российской кинопродукции. В 2016 году «Мажор» стал первым сериалом, к которому компания проявила интерес. В последующие годы западные площадки заключили сделки с создателями таких популярных лент, как «Эпидемия», «Серебряные коньки», «Метод», «Лучше, чем люди», «Троцкий», «Sпарта», «Фарца», «Перевал Дятлова». Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова рассказала RT, что интерес зарубежных площадок к российской продукции объясняется развитием отечественной киноиндустрии.

Недавно, во время съемок одного из проектов Netflix в Обнинске команду российского сериала «Анна К» уличили в порче исторического здания на объекте культурного наследия под названием «Дача Морозовой». Представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) заметили, что на территории усадьбы Турлики, построенной во второй половине XIX века и с 1909 года принадлежавшей вдове известного мецената Морозова Маргарите, самовольно изменили облик некоторых элементов здания для проведения съемок.

Опасные челленджи TikTok

В приложении TikTok часто возникают «тренды» и «челленджи», порой весьма странные или даже опасные, которые заставляют его пользователей совершать и снимать определенные действия в погоне за просмотрами их контента.

Более миллиарда пользователей из 150 стран пользуются мобильным приложением TikTok

Так недавно администрация TikTok запретила популярный в приложении челлендж под названием Milk Crate Challenge. Данное решение было обусловлено мнением врачей, признавших подобное развлечение опасным. Суть челленджа заключается в том, что участники должны записать на видео, как они забираются по пустым ящикам из-под молока, сложенным друг на друга в виде лестницы. Основание у такой конструкции получается неустойчивое, поэтому тиктокерам приходится демонстрировать свои навыки балансировки во время подъема и спуска.

Другой опасный тренд в приложении, после которого врачи Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) призвали запретить продажу магнитов для пирсинга, заключался в том, чтобы разместить их по обе стороны языка и покачивать им, показывая, будто пирсинг является настоящим. Это привело к ряду неудачных попыток повторить трюк, после чего проглотивших украшения подростков приходилось оперировать.

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