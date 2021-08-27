Российские фильмы завоевали популярность на зарубежных платформах и фестивалях

В 2021 году российские фильмы показали беспрецедентные результаты на зарубежных международных онлайн-платформах, в том числе Netflix, и на главных мировых кинофестивалях. Об этом гендиректор «Роскино» Евгения Маркова рассказала ТАСС.

«Для российской индустрии этот год сложился очень успешно и в плане производства контента. Компании представили беспрецедентно большое количество проектов на главных кинорынках этого года», — отчиталась Маркова.

Отмечается, что российский блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным фильмом Netflix по итогам июля, фильм Данилы Козловского «Чернобыль» попал в топ-10 платформы в день премьеры в 40 странах. Якутское кино также продолжило набирать популярность — в 2021-м на международные кинофестивали попали картины «Иччи» Костаса Марсаана и «Нуучча» Владимира Мункуева.

26 августа сообщалось, что во Владивостоке в рамках Восточно-экономического форума пройдет кинопрограмма «Дни якутского кино». В рамках кинопрограммы зрителям представят, в частности, ленту «Тыгын Дархан» Никиты Аржакова о жизни народа саха на рубеже XVI-XVII веков.