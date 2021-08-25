В Казани провели экскурсию об истории киноиндустрии в городе

В Казани провели автобусную экскурсию об истории киноиндустрии в городе

В преддверии Дня российского кино в Казани провели автобосную экскурсию об истории киноиндустрии в городе. Об этом сообщает портал «Татар Информ».

По информации издания, в рамках мероприятия «Казань уходящая. Кино, которого больше нет: локации, пленка, традиции» блогеров, журналистов и других гостей ознакомили с историей кинотеатров советского периода, которые располагаются в центре города.

Известно, что автобус проехался по нескольким улицам Казани мимо кинотеатров «Тукая», «Вузовец», «Татарстан», «Родина» и «Спутник». Во время экскурсии актриса Казанского государственного театра юного зрителя Елена Калаганова рассказала о собственных воспоминаниях юности, связанных с историческими кинотеатрами.

«Такие экскурсии нужны жителям Казани, так как у города богатейшая киноистория. Мне было самой интересно погрузиться в это (...) Кажется, получилось очень симпатично», — заявила артистка.

Помимо Калагановой, в мероприятии также приняла участие кинокритик Адиля Хайбуллина, которая рассказала участникам мероприятия о современном кино. Продюсер Альбина Нафигова, в свою очередь, поделилась информацией об истории кино досоветского периода.

Отмечается, что экскурсия прошла в рамках проекта «КиноСреда».

Ранее стало известно, что в Казани бесплатно покажут фильмы местных режиссеров в день Республики Татарстан. Уточняется, что день татарстанского кино, который совпадает с празднованием дня Республики Татарстан, начнется в 16:00 по местному времени в кинотеатре «Мир». Вход на показы кинолент будет бесплатным, однако организаторы предупредили о том, что посадка в залах будет осуществляться с учетом коронавирусных ограничений.