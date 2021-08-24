В Казани откроется постоянная выставка народных промыслов

Постоянная выставка народных художественных промыслов и ремесел Татарстана откроется в Казани. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на председателя отраслевого союза Нури Мустафаева.

По его словам, выставка заработает на базе отраслевого союза на улице Клары Цеткин. Там смогут разместиться мастера 12 гильдий Палаты ремесел, которые получат возможность не только показывать свои изделия посетителям, но и сразу принимать новые заказы.

«Думаю, выставка станет своеобразным домом для мастеров, куда они смогут приходить и спокойно работать. А те, кто захочет познать секреты мастерства, смогут обучаться в Школе мастеров, которую мы тоже планируем открыть, но уже для взрослых, в том числе и пенсионеров», — пояснил Мустафаев.

Он добавил, что занятия в Школе мастеров планируют сделать инклюзивными, чтобы посещать их смогли также дети и взрослые с инвалидностью. Кроме того, добавил Мустафаев, по выходным на выставке будет работать ярмарка.