В Суздале пройдет ежегодный фестиваль колокольных звонов

В конце августа во Владимирской области пройдет восьмой ежегодный фестиваль колокольных звонов «Лето Господне». Подробности освещаются на сайте «Владимирские ведомости».

Площадкой для проведения события, которое состоится 28 августа, по традиции станет территория возле Ризоположенского монастыря.

В фестивале примут участие 22 звонаря из разных регионов России, в том числе Москвы, Московской области, Ярославской и Костромской областей, Самары, Чебоксар, Суздаля, Нижнего Новгорода, Иванова и Чувашии. При этом, как отмечает источник, самому молодому из участников всего девять лет.

Кроме того, в рамках мероприятия состоятся мастер-классы по колокольному звону и концерты творческих коллективов.

Отмечается, что организаторами фестиваля выступят администрация Владимирской области, администрация города Суздаля, Международный центр классического искусства и Центр классической музыки.

В июле в Ярославской и Владимирской областях прошел XX фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». 16 аэростатов запустили над Ильинским лугом в Суздале, а затем участники мероприятия направились в Переславль-Залесский. В соревновании участвовали команды из Калуги, Самары, Нижнего Новгорода, Белгорода, Костромы, Луганска, Москвы, Яхромы, Люберец и Переславля.