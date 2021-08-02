Иностранные блогеры научатся делать огуречное варенье в Суздале

Иностранные блогеры-миллионники побывают в Суздале на съемках литературного тревел-шоу Who is Russia. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Новый проект покажет россиянам и жителям других стран разнообразие российских регионов и их связь с литературой. В рамках шоу блогеры научатся делать огуречное варенье, ознакомятся с местной культурой и природой, почитают русскую классику. Во второй серии они отправятся в путешествие по Золотому кольцу.

В этом эпизоде участники из Монако, Японии, Турции, США и других стран будут жить в гостевых домах восстановленного русского подворья «Пушкарской слободы». Они отправятся в баню, а затем на иммерсивный спектакль по Суздалю: в купеческую лавку за поучениями, на тренировку к княжеской дружине и лучнику, на мастер-класс к местному кучеру и кузнецу. Кроме того, блогеры увидят домашний театр, побывают на русской чайной церемонии и поиграют в настольные игры.

Под конец серии участники устроят стендап на тему «Кому на Руси жить хорошо». Помимо выступлений зрителям покажут различные ритуалы вроде гаданий и хороводов. В конце серии один из 11 участников покинет шоу, а остальные продолжат свое путешествие по России.