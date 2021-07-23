Популярные блогеры приехали в Киров и поделились впечатлениями

Популярные российские блогеры приехали в Киров и рассказали о впечатлениях от столицы вятского края. Об этом пишет «Кировская правда».

Семь блогеров отправились в Киров в рамках блог-тура «Путешествуем по России», который поддержали шесть регионов России. По словам туристов, они приехали большой компанией, чтобы показать, что можно путешествовать в России даже по небольшим городам.

Участники проекта посетили художественный музей имени Васнецовых, музеи истории шоколада, мороженого и карамели, а также заглянули в детский космоцентр. Анастасия Тукмачева из Москвы поделилась, что узнала, что на Марсе она весит 20 килограммов, а скафандр космонавта — 114 килограммов.

На Вятке блогеры рисовали светом, купались в озере, любовались закатом с колеса обозрения, лепили дымковскую игрушку, узнавали об истории Кировской области и её жителях. Они увидели Метроград и «Заповедник сказок», «Юркин парк», фабрику игрушек «Весна», Каринскую УЖД, музей железной дороги. Блогеры пообещали вернуться в Киров вместе с семьями.