Блогерам показали достопримечательности Новосибирской области

Блогерам из Сибири показали главные достопримечательности Новосибирской области в Мошковском и Колыванском районах. Об этом сообщает Atas.info.

«Путь туриста начинается задолго до его путешествия. Работу по приглашению гостей в наш регион и продвижению информации о его туристическом потенциале мы начинаем уже в интернете. Сегодня значительная часть наших туристов узнают о новых интересных местах и делятся своими впечатлениями от поездок именно в социальных сетях, поэтому знакомство с авторами популярных тревел-блогов входит в круг наших интересов», — сказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В блог-туре приняли участие 20 человек, которые рассказали о поездке своим подписчикам. Они посетили Мира Парк в Мошковском районе, деревню чатских татар под Колыванью, где живет древнее поселение представителей данной народности, а также страусиную ферму в Колыванском районе. Под конец они прокатились на теплоходе по реке Обь.