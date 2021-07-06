Блогеры отправились в путешествие по России

С 5 июля началась серия блог-туров «Путешествуем по России». Об этом сообщает «БМ 24».

Блог-тур стартовал в Санкт-Петербурге с территории Петропавловской крепости, где состоялось торжественное открытие проекта.

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин отметил, что это своевременная и прекрасная инициатива. «Мне кажется особенно ценным то, что блогеры – молодые люди и их аудитория, в основном, молодежная. Для них наша страна откроется с иного ракурса, видеосюжеты будут наполнены искренними эмоциями, а, значит, найдут отклик в сердцах ребят. Все это должно способствовать развитию внутреннего туризма», — сказал он.

С 5 по 9 июля блогеры направятся в Санкт-Петербург и Башкирию. Участников ждет обширная культурная программа.

Блог-туры будут проходить почти весь июль: 12-16 июля путешественники отправятся в Хабаровский край и Кировскую область, 19-23 июля — в Тульскую и Псковскую области.