Сокол стащил у блогера квадрокоптер на Камчатке

Сокол стащил квадрокоптер у блогера во время съемки природных достопримечательностей на Камчатке. Видеоролик произошедшего публикует РЕН ТВ.

На кадрах, сделанных устройством, видно, как хищная птица проносит его в лапах над землей. Как сообщает телеканал, сокол отнес прибор на болото. Вскоре он выяснил, что добыча несъедобна.

Личность блогера и конкретное место события не уточняются.

Ранее в июле стало известно, что в Амурской области захотели создать специальный реабилитационный центр для краснокнижных птиц. Инициативу объяснили тем, что в Приамурье ежегодно обнаруживают до пяти занесенных в Красную книгу птиц, нуждающихся в помощи. Идею создать центр для пернатых предложило Управление по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Амурской области.