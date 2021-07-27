В Пермском крае нашли скелет живших полмиллиона лет назад птиц

В Оханском районе Пермского края ученые-палеонтологи, работавшие на раскопках, нашли части скелетов древних птиц. Как сообщает «Рифей», они жили на территории современного Прикамья полмиллиона лет назад.

Учены пока не установили, какие это пернатые, однако уже известно, что они жили от 200 до 500 тысяч лет назад. Кости найдены недалеко от деревни Казанка — здесь раскопки ведут сотрудники пермского краеведческого музея и палеонтологи из Академии наук.

Руководитель экспедиции, старший научный сотрудник палеонтологического института РАН Евгений Мащенко отметил, что на этом месте было найден много животных, которые жили вместе с трогонтериевым слоном. «Сейчас по-моему уже 9 или 10 других видов животных. Это и крупные млекопитающие, и мелкие млекопитающие. А в этом году мы впервые нашли остатки птиц. Которые можно будет определить и сказать, что это за птица, к какому виду она относится», — рассказал он.

Палеонтологи считают, что местонахождение по-настоящему уникально. «Здесь сохранился до наших дней целый доисторический зоопарк. Были найдены фрагменты скелетов лошади, бизона, оленя, носорога, грызунов. Кроме того, исследователям удалось выяснить - в каких климатических условиях обитали все эти животные», — говорится в сообщении.