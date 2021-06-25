В Самарской области нашли останки динозавра Юрского периода

В Самарской области ученые нашли останки динозавра Юрского периода. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

Участники Всероссийской научной конференции палеонтологов, среди которых оказались специалисты из Москвы и Ульяновска, а также члены Самарского палеонтологического общества, провели мини-экспедицию по правому берегу Волги и обнаружили крупный фрагмент ихтиозавра, возраст которого составляет около 130 миллионов лет.

Останки были замурованы в камень, но ученым удалось изучить видимые части позвонков. Они пришли к выводу, что речь идет о детеныше динозавра, так как находка была небольшого размера. Ее решили передать в в Ундоровский палеонтологический музей в Ульяновской области, где занимаются изучением вымерших морских обитателей. Специалисты предположили, что могли найти новый и ранее не изученный вид.

Отмечается, что правый берег Волги на окраине Сызрани представляет для российских палеонтологов «идеальное наглядное пособие по изучению границы Юрского и Мелового периодов». В 2018 году на берегу образовался разлом из-за оползня, благодаря чему эксперты смогли изучить распространенные аммониты и белемниты, двустворки и различные породы с отпечатками древних животных.