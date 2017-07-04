Наука и техника
 

На Мадагаскаре нашли останки «убийцы динозавров»

Перейти в «Мою Ленту»

Международная группа палеонтологов из Италии и Франции обнаружила на Мадагаскаре останки древнего пресмыкающегося, жившего 165 миллионов лет назад. Рептилия, оказавшаяся родственницей крокодилов и названная Razanandrongobe sakalavae, охотилась на динозавров и могла справиться даже с хищным ящером. Об открытии сообщает издание Gizmodo.

Первые фрагменты скелета животного были описаны в 2006 году, однако из-за недостатка окаменелостей его принадлежность к крокодилам оставалась под вопросом. Специалисты полагали, что рептилия — плотоядный динозавр. Однако новая находка позволила исследователям точно определить, кем является ящер.

R.sakalavae относится к нотозухиям — подотряду крокодиломорфов, которые жили во времена мезозойской эры. Эти пресмыкающиеся были приспособлены к наземному образу жизни. Их ноги не располагались по бокам туловища, как у ящериц и современных крокодилов, а были прямыми, что позволяло животному быстро передвигаться. Формой черепа R.sakalavae напоминал велоцираптора — двуногого хищного динозавра.

Ученые обнаружили лишь части головы древней рептилии, которая, согласно результатам анализа останков, достигала размеров стиральной машины. Зубы были достаточно прочными, чтобы измельчать кости жертв.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Nightmarish Crocodile Relative Terrorized Dinosaurs in Prehistoric Madagascar
Названо неожиданное последствие вымирания динозавров
Названа причина расцвета популяции динозавров
На берегу Волги нашли останки морского чудовища
Последние новости
«Антонов» предложил США построить новый средний транспортный самолет Ан-77
Названа дата награждения «Спартака» золотыми медалями РФПЛ
Двое рабочих погибли при чистке коллектора на свиноферме в Воронежской области
На Алтае осудили заставившую пассажиров выпрыгнуть из поезда на ходу проводницу
Путину пожаловались на позорные пробки к морю в Сочи
Reuters усомнился в изменении «мусорного» рейтинга России
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02Сегодня

Другое наклонение

Чем займется Россия после уничтожения МКС
16:55Сегодня

На западе США обнаружены древнейшие следы употребления картофеля человеком

16:5127 июня

Начались продажи корпуса iPhone 8

16:35Сегодня

Названо условие переселения человечества на Титан

Наука и техника00:09 2 июля

С душком

Гнилая плоть, реки крови и смертоносная коса — в Diablo вернулся некромант
18:1521 июня

Легендарные игры Sega вышли на iOS и Android

15:03Сегодня

Нападение стаи косаток на кита впервые сняли на видео

13:35Сегодня

Bloomberg узнал о планах лишить iPhone 8 сканера отпечатков пальцев

Наука и техника00:0125 июня

Что-то нажали

Какие тайны скрывают научные комплексы в видеоиграх
07:0119 июня

Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути

12:05Сегодня

Раскрыт секрет долговечности древнеримского бетона

11:07Сегодня

Названо неожиданное последствие вымирания динозавров

Россия
«Природных аномалий станет больше»
Климатолог — о том, каких катаклизмов ждать в ближайшем будущем
Хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир ПутинГамбургский счет до двадцати
Почему Меркель, Путин и Макрон обсудят Украину без Порошенко
В Госдуме понадеялись на сбой «маховика Обамы» после встречи Путина и Трампа
На Урале возбудили дело из-за предоставления сироте полуразрушенного дома
Алексей Мартынов: Бесогоновы сети
Спасают ли причуды Никиты Михалкова российскую ментальность
Амана Тулеева перевели в ЦКБ Управделами президента
Москвичка получила 15 лет за организацию убийства свекрови ради доли в квартире
Все материалы
Мир
Друг у ворот
Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Город без бога
Как живут в самой страшной из бразильских фавел
На Мальте узаконят однополые браки и разрешат гей-парам усыновление детей
Лавров сравнил ожидания от встречи Путина и Трампа с прогнозом погоды
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Большой венесуэльский секрет
Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро остается у власти
Все материалы
Бывший СССР
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
В СБУ назвали сотрудничество Шухевича с нацистами «советским мифом»
Стороннику ополченцев Донбасса дали 10 лет за подрыв моста на Украине
На Украине поймали оставлявшего шоколадки в банках грабителя
Польша отказала Украине в праве интегрироваться в ЕС из-за культа Бандеры
Бойцы «Азова» обустроили святилище Перуна на своей базе
В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ
Все материалы
Финансы
«Инвестклимат у нас ниже нуля»
Почему из России бегут миллиарды долларов
«ВТБ Капитал» стал лидером рэнкингов Dealogic по итогам первого полугодия
Reuters усомнился в изменении «мусорного» рейтинга России
Райффайзенбанк спрогнозировал подорожание доллара до 65 рублей
РФ и КНР изучат перспективы формирования Евразийского экономического партнерства
Депутаты предложили разрешить использование криптовалют в Ленобласти
Россия и Китай создадут инвестфонд на 10 миллиардов долларов
Все материалы
Бизнес
Петр ЛидовМолчание — золото
Заявления топ-менеджеров и чиновников, приведшие к скандалам и отставкам
Оторвались на старте
Насколько успешным может быть в России бизнес по продаже велосипедов
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
Производителя БАДов для стойкой эрекции заподозрили в неуплате налогов
«Роснефть» назвала условие мирового соглашения с АФК «Система»
СМИ узнали о недовольстве нефтяных корпораций в США санкциями против России
ФАС возбудила дело против торговой сети «Дикси»
Все материалы
Силовые структуры
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
Я дам вам парабеллум
Как и кому продавали оружие в Российской империи
Пилоты вертолетов Ка-52 отработали сложные фигуры пилотажа
«Антонов» предложил США построить новый средний транспортный самолет Ан-77
Лжерабочие украли из домов в Митино пожарное оборудование на 1,4 миллиона рублей
МВД закупит системы виброакустической защиты для борьбы с прослушкой
Все материалы
Наука и техника
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
С душком
Гнилая плоть, реки крови и смертоносная коса — в Diablo вернулся некромант
Всех зальет
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
На западе США обнаружены древнейшие следы употребления картофеля человеком
На Мадагаскаре нашли останки «убийцы динозавров»
Названо условие переселения человечества на Титан
Нападение стаи косаток на кита впервые сняли на видео
Все материалы
Спорт
Станислав Черчесов«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»
Бунт в сборной России — миф или реальность?
Павлюченкова проиграла австралийке Родионовой на Уимблдоне
Названа дата награждения «Спартака» золотыми медалями РФПЛ
Фанат «Астон Виллы» набил имя футболиста Терри на своей ягодице
Бекхэм объяснил поцелуй в губы с пятилетней дочерью
«Ахмат» решил купить Жабу
Тренер назвал хоккеиста Радулова Высоцким на льду
Все материалы
Культура
Джина с тоником
Лучшие роли празднующей 90-летний юбилей Джины Лоллобриджиды
Перешли на синтетику
Слияние театра и цирка: резиновые ноги и парадоксальная эстетика некрореализма
Большой архив
Редкие кадры из истории главного театра страны
Создатели «Ликвидации» опровергли сообщения о попытке Машкова въехать в Одессу
В Facebook появился рассказывающий о событиях «Игры престолов» чат-бот
Умерла вдова и соавтор Алексея Германа-старшего
Актер из «Викингов» попросил похитителей вернуть 16-летнюю дочь-трансгендера
Все материалы
Интернет и СМИ
Ты — следующий
Хакеры подарили тоталитарным властям инструмент для запугивания протестующих
Британец создал «самое успешное» резюме с помощью автозаполнения Google
Главные по закладочкам
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
«ВКонтакте» захлестнуло безумие из-за разрешения писать от лица пабликов
Родители пообещали выпускникам «хайпануть на выпускном» и стали звездами сети
Эрнст задумал «подсадить» китайцев на КВН
Все материалы
Ценности
Вдохнули смысл
Comme des Garçons представила «бетонный» аромат
Канье Уэст выпустил фирменные носки
Стефано Габбана раскритиковал новую коллекцию Dior
Россиянам предложили драгоценный спиннер за миллион рублей
Roger Dubuis презентовала часы Excalibur Cobalt Chrome
Пассажирам Audi A8 сделают массаж ног
Все материалы
Путешествия
Город каменных великанов
Местные: журналист Мария Кунская о Красноярске
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Туристам в Грузии предложили пасти скот
Российская пассажирка рассказала о штурме самолета в Болгарию
Россию включили в топ туристических направлений мира
Глубину продажи билетов на поезда дальнего следования увеличат вдвое
Авиарейс Анталья — Москва задержали на 20 часов из-за птицы
Все материалы
Из жизни
Бородатые снежинки
Мужчины — новый слабый пол: топ-10 аргументов в защиту этого тезиса
«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»
История россиянки, переехавшей в Финляндию
Они не худели к лету
Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Житель Финляндии получил условный срок за покупку девичьей невинности
Из пруда на востоке Франции похитили 600 килограммов карпа
Помолвочное кольцо поклонницы «Гарри Поттера» спрятали в снитч
В США преодолевшего 320 километров пса вернули хозяевам
Все материалы
Очень редкие и очень черные
Крутейшие черные автомобили, выпущенные ограниченным тиражом
Мужичок с ноготок
Что ловит в России новый Kia Picanto
Самые большие двигатели в мире
Думаете, 6,2 литра V8 это много? Ха-ха-ха
Знаменитости, отжигающие в авторекламе
Чак Норрис, Ван Дамм, «Мачете» и другие мега-звезды
Fiat 500 признали произведением искусства
«Калашников» разработает три мотоцикла для военных
В cети раскрыли дизайн нового кроссовера BMW
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы