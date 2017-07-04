На Мадагаскаре нашли останки «убийцы динозавров»

Международная группа палеонтологов из Италии и Франции обнаружила на Мадагаскаре останки древнего пресмыкающегося, жившего 165 миллионов лет назад. Рептилия, оказавшаяся родственницей крокодилов и названная Razanandrongobe sakalavae, охотилась на динозавров и могла справиться даже с хищным ящером. Об открытии сообщает издание Gizmodo.

Первые фрагменты скелета животного были описаны в 2006 году, однако из-за недостатка окаменелостей его принадлежность к крокодилам оставалась под вопросом. Специалисты полагали, что рептилия — плотоядный динозавр. Однако новая находка позволила исследователям точно определить, кем является ящер.

R.sakalavae относится к нотозухиям — подотряду крокодиломорфов, которые жили во времена мезозойской эры. Эти пресмыкающиеся были приспособлены к наземному образу жизни. Их ноги не располагались по бокам туловища, как у ящериц и современных крокодилов, а были прямыми, что позволяло животному быстро передвигаться. Формой черепа R.sakalavae напоминал велоцираптора — двуногого хищного динозавра.

Ученые обнаружили лишь части головы древней рептилии, которая, согласно результатам анализа останков, достигала размеров стиральной машины. Зубы были достаточно прочными, чтобы измельчать кости жертв.