Названо неожиданное последствие вымирания динозавров

Ученые из Техасского университета в Остине (США), выяснили, что вымирание динозавров привело к значительному увеличению видообразования лягушек. Статья биологов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Пресс-релиз исследования доступен на сайте EurekAlert!.

Специалисты проанализировали геномы 301 амфибии из 55 семейств, изучив изменчивость в 95 генах. Полученные данные позволили построить самое подробное в настоящее время филогенетическое древо — схему, показывающую эволюцию данной группы организмов.

Оказалось, что лягушки пережили три «взрыва» видообразования на различных континентах после исчезновения большинства групп динозавров около 66 миллионов лет назад.

По мнению специалистов, глобальное вымирание, вызванное падением астероида на Землю, затронуло множество животных, в том числе и лягушек. На планете могло оставаться всего лишь несколько видов амфибий, однако они смогли освоить освободившиеся экологические ниши, что и привело к восстановлению биологического разнообразия.