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05:20, 13 июля 2025Россия

Юрист рассказал о штрафе за сорняк на дачном участке

Юрист Харди: Россиян могут оштрафовать за наличие борщевика на участке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Граждан России могут оштрафовать за наличие борщевика на участке. В связи с этим от сорняка важно вовремя избавиться, рассказал в разговоре с агентством «Прайм» юрист Тимур Харди.

«За борщевик на участке можно получить штраф. Его размер зависит от региона, в основном от двух тысяч до пяти. Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет пять тысяч рублей», — отметил специалист.

Бороться с борщевиком можно самостоятельно, соблюдая все необходимые правила безопасности. Но лучше всего обратиться в специальные компании, посоветовал юрист.

Ранее специалист Олег Киреев рассказал, что если своевременно не предпринимать меры, борщевик может захватить дачный участок за 3-5 лет. Он объяснил, что захват территории идет по кругу: сначала возникает небольшой очаг, а потом сезон за сезоном он увеличивается в размерах.

До этого россиянам назвали недорогие способы борьбы с борщевиком. Так, эксперты советуют прибегать к ручному выкашиванию, ошпариванию кипятком и укрытию темным материалом.

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