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12:44, 4 июля 2025Экономика

Дачников предупредили о захвате участка опасным растением в короткие сроки

Специалист Киреев: Борщевик может захватить дачный участок за 3-5 лет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Если своевременно не предпринимать меры, борщевик может захватить дачный участок за 3-5 лет. О нашествии опасного растения в столь короткие сроки предупредил россиян директор по развитию сервисной компании «Мой гектар» Олег Киреев, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, захват территории идет по кругу: сначала возникает небольшой очаг, а потом сезон за сезоном он увеличивается в размерах. Киреев подчеркнул, что один борщевик может дать до 20 тысяч семян, поэтому он распространяется так стремительно.

«Лучше всего действовать в мае–июне, до начала цветения — в это время борщевик можно эффективно скашивать или выкапывать с корнем. Если момент упущен, а растение уже зацвело (обычно это июнь–июль), важно как можно быстрее срезать цветоносы и сжечь их, либо глубоко закопать», — посоветовал специалист.

При этом бороться с борщевиком вне своего участка нельзя. Если сорняк появился на участке соседа, то нужно предупредить собственника и зафиксировать этот факт. В случае, если сорняк так и не удалят, нужно обратиться в местную администрацию — там владельцу выдадут предписание избавиться от растения.

Ранее россиянам назвали недорогие способы борьбы с борщевиком. Так, эксперты советуют прибегать к ручному выкашиванию, ошпариванию кипятком и укрытию темным материалом.

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