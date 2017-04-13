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Найдено недостающее звено между крокодилами и птицами

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Ученые из Бирмингемского университета открыли новый вид доисторических ящеров, которые являются переходной формой между птицами и крокодилами. Эти рептилии, названные Teleocrater rhadinus, населяли Землю 245 миллионов лет назад во времена триасового периода, до того, как появились динозавры. Находка, по мнению исследователей, позволит заполнить пробелы в знаниях об эволюции гигантских пресмыкающихся. Статья палеонтологов опубликована в журнале Nature в среду, 12 апреля.

Динозавры, птицы и крокодилы относятся к архозаврам (Archosauria) — группе рептилий, которая разделилась на отдельные эволюционные ветви в триасовом периоде. Ученые выделяют две основные клады архозавров — птицелапые (Avemetatarsalia) и псевдозухии, или круротарзы (Crurotarsi). Несмотря на то, что формирование этих линий считается одним из важнейших этапов эволюции живого мира, для создания полной картины происходящих в эту эпоху изменений ученым не хватает окаменелостей.

Ученые обнаружили ископаемые останки не описанного ранее ящера в 1933 году в геологическом формировании манда (англ. manda formation), расположенном в Танзании, Африка. Однако в полной мере описать находку тогда не удалось из-за нехватки некоторых важных частей скелета. Дополнительные кости были найдены в 2015 году, и это позволило установить родственные отношения между телеократерами и динозаврами.

Анализ окаменелостей показал, что T.rhadinus был четвероногим хищником, относящимся к птицелапым, но при этом он был больше похож на крокодила, чем другие Avemetatarsalia этого времени. Ученые выделили для него отдельную кладу — Aphanosauria, которая отделилась от основной ветви вскоре после разделения архозавров. Он сочетал в себе признаки, характерные для обоих групп. Например, он имел крокодилоподобный голеностопный сустав с некоторыми чертами динозавра.

Согласно современным представлениям, птицы представляют собой ветвь, отделившуюся от хищных двуногих динозавров.

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