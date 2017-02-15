Найдены древние останки беременной рептилии

Международная группа ученых установила, что диноцефалозавры, относящиеся к той же группе, что и динозавры, птицы и крокодилы, рожали живых детенышей, а не откладывали яйца. Специалисты установили это, изучив окаменелость рептилии возрастом 245 миллионов лет. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Ведущий автор исследования Цзюнь Лю (Jun Liu) отмечает, что в брюшной полости древнего пресмыкающегося был обнаружен эмбрион. Это говорит о том, что у архозавров не существует общего ограничения для живорождения. Из-за того, что современные птицы и крокодилы размножаются путем откладывания яиц, ученые полагали о существовании неизвестного биологического препятствия для этого.

Вместе с этим они определили, что пол потомства у диноцефалозавра определяется генетически. У крокодилов и черепах, в свою очередь, этот показатель зависит лишь от температуры инкубации яиц.

Диноцефалозавры относятся к роду протозавров из семейства Tanystropheidae. Рептилия, обитавшая под водой, отличалась тем, что могла атаковать с большого расстояния, перед атакой изгибая свою шею длиной около двух метров. Также во время выпада она раздвигала в стороны ребра, растущие на шейных позвонках, расширяя шею и таким образом гася ударную волну, которая могла бы предупредить жертву о нападении хищника.