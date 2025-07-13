В МВД рассказали осужденным о способах получения гражданство России

МВД: Осужденный может получить гражданство России после участия в СВО

Для осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы людей есть два способа получить гражданство России после присяги. Один из них — заключить контракт с Министерством обороны и принять участие в специальной военной операции (СВО). Это следует из материалов МВД России, передает ТАСС.

«Осужденный вправе претендовать на получение российского паспорта после принесения присяги гражданина РФ, если он заключил контракт с Министерством обороны России для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции или если гражданин проживает или проживал на территории вошедших в 2022 году в состав РФ субъектов и не изъявил желания сохранить гражданство Украины», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что у осужденных нет других способов обрести паспорт гражданина России. В МВД добавили, что ведомство держит вопросы, связанные с приобретением российского гражданства, на жестком контроле. Там напомнили, что за попытки сделать это в обход действующего законодательства предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что Комитет Совета Федерации поддержит проект о лишении приобретенного гражданства.