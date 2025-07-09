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19:58, 9 июля 2025Россия

В Совфеде высказались о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России

Сенатор Клишас: Комитет СФ поддержит проект о лишении приобретенного гражданства
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Конституционный комитет Совфеда (СФ) поддержит законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Наш комитет поддержит этот закон. Надеюсь, он будет принят и отправлен президенту на подпись до конца текущей сессии», — написал он.

8 июля 2025 года Госдума в первом чтении одобрила проект о расширении перечня условий для лишения мигрантов приобретенного гражданства России.

Согласно законопроекту, лишать гражданства планируют за совершение ряда преступлений. В частности, речь идет о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, причинении тяжкого вреда здоровью, призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма.

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