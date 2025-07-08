В России одобрили расширение перечня условий для лишения мигрантов гражданства

В Госдуме одобрили расширение перечня условий для лишения мигрантов гражданства

В Госдуме в первом чтении одобрили расширение перечня условий для лишения мигрантов приобретенного гражданства России. Решение было принято на пленарном заседании, передает ТАСС.

Согласно проекту закона, лишать гражданства планируют за совершение ряда преступлений. В частности, речь идет о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, причинении тяжкого вреда здоровью, призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма.

Кроме того, в перечень добавили следующие преступления: неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру, сотрудничество с иностранным государством или оказание помощи противнику, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики.

«Принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности», — обозначил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила выдворять семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. По ее словам, это создает риски для общественной безопасности и стабильности.