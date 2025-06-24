В Госдуме предложили новое условие для выдворения из России семей мигрантов

Авксеньтева предложила выдворять семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу

Семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу без уважительных причин, необходимо выдворять из России. Новое условие для депортации приезжих предложила замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева. Ее обращение в МВД России оказалось в распоряжении РИА Новости.

Депутат приводит в документе официальные данные, согласно которым в России проживает более 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов. При этом, по ее словам, половина этих детей не посещает школу. «В частности, в Москве насчитывается более 80 тысяч детей мигрантов, при этом только 25 тысяч из них обучаются в школах, что подтверждает наличие системной проблемы», — пишет Авксентьева.

По ее словам, сложившаяся ситуация не только препятствует интеграции детей приезжих в общество, но также создает риски для общественной безопасности и стабильности. Парламентарий считает, что непосещение несовершеннолетними мигрантами школ способствует появлению этнических анклавов и росту детской преступности. Помимо этого, ограничивается возможность дальнейшего трудоустройства иностранцев.

Ранее с похожей инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предложил высылать из России и «ждать родителей дома» детей мигрантов, не сдавших тест по русскому языку. Парламентарий привел данные, согласно которым после экзамена на знание языка в школу попали только 27 детей приезжих из 1762.

С 1 апреля в России детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, по состоянию на 19 июня с тестированием справились лишь семь процентов несовершеннолетних, чьи родители подавали заявки о приеме в российские образовательные учреждения.