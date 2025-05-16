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10:55, 16 мая 2025Россия

В Госдуме предложили высылать из России не сдавших тест по русскому языку детей мигрантов

Депутат Нилов: Нужно высылать из РФ не сдавших тест по русскому детей мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Ярослав Нилов

Ярослав Нилов. Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Госдуме предложили высылать из России и «ждать родителей дома» не сдавших тест по русскому языку детей мигрантов. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

Депутат привел статистику, по которой по новым правилам в школу после экзамена на знание языка попали только 27 детей мигрантов из 1762. Причины были разные: одни не имели права легального нахождения в стране, другие неверно заполнили документы, а третьи не смогли сдать сам тест.

Нилов предложил ограничить количество возможностей пересдачи экзамена тремя попытками. «Три раза не получилось — едешь домой, ждешь родителей дома. И точка», — заключил он.

По его словам, из-за того, что ранее преподаватели большую часть времени в образовательном процессе посвящали «подтягиванию тех, кто не способен учиться», российские дети «не могли сдать ЕГЭ и ОГЭ».

«Вот эта вся публика, которая не способна обучаться, присутствуя в наших образовательных учреждениях, оттягивала бы внимание учителей и в общем понижала уровень образования российских детей», — заключил Нилов.

В России тестирование для детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школы начали проводить с 1 апреля. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что менее двух процентов учащихся сдали его.

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