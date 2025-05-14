В России менее двух процентов желающих пройти тестирование детей мигрантов сдали его

Володин: По новым правилам в школу после теста попали 27 детей мигрантов из 1762

Менее двух процентов детей мигрантов — 27 из 1762 желающих сдать экзамен по русскому языку — прошли тестирование для поступления в российские школы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«С момента начала тестирования на него заявились 1762 человека. Из них было допущено к экзамену лишь 335. 81 проценту [детей] отказано в принятии документов, в том числе по причине установления недостоверных сведений в них», — написал Володин.

В итоге, по его словам, в тестировании приняли участие 44 ребенка из 10 регионов России. С заданиями справились только 27 человек, сообщил Володин со ссылкой на первые итоги приемной кампании несовершеннолетних иностранцев, которые подготовил Рособрнадзор.

Рособрнадзор ранее сообщил, что детям мигрантов отказывали в проведении тестирования из-за неполного пакета документов, отсутствия свободных мест в образовательных учреждениях и из-за недостоверных сведений в поданных документах.

В России детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы с 1 апреля. Как заявлял глава Рособрнадзора Анзор Музаев, при приеме в российские школы дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах, так как в противном случае они не смогут осваивать школьные предметы.